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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uzun süredir etkisini gösteren koronavirüs sürecinde en riskli grup 65 yaş üstü yer alıyor. Coronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde ve saatlerde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 22:52
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayseri, Siirt, Gaziantep, Düzce, Malatya gibi pek çok il için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirildi. Son dakika gelen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarının ardından hangi illerde yasak olduğu merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VE SAATLERDE?

Düzce'de düğün kısıtlaması, Siirt'te corona kısıtlaması, Yalova'da sokağa çıkma yasağı gibi pek çok ilde 65 yaş üstü için kısıtlama getirildi. Peki; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saatlerde?

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.
Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak ve köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi."

Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır."