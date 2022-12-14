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Haberler Galeri Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

Açık lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 1. dönem açık lise sınavlarına katılan öğrenciler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. AÖL sınavı online olarak gerçekleştiriliyor. Sınav 20 Aralık'ta sona erecek. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:30
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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 1. dönem sınavlarına katılıyor. 9 Aralık'ta başlayan açık lise sınavları 20 Aralık'ta tamamlanacak. Öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacak.

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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, açık lise 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak bilinmiyor. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, AÖL sınav sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında erişime açılması tahmin ediliyor.

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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

AÖL ONLINE SINAV NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.