Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, açık lise 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak bilinmiyor. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, AÖL sınav sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında erişime açılması tahmin ediliyor.