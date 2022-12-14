14 Aralık 2022, Çarşamba
Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!
Açık lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 1. dönem açık lise sınavlarına katılan öğrenciler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. AÖL sınavı online olarak gerçekleştiriliyor. Sınav 20 Aralık'ta sona erecek. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:30
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