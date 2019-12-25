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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Diyarbakır Sur yeniden ayakta
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur ihya projesi' sayesinde yeniden inşa edildi. Diyarbakır'da'da PKK'lı teröristlerin açtığı hendeklerle tahrip edilen merkez Sur ilçesi, yenilenen yüzüyle Ocak ayından bu yana 1 milyon turisti ağırladı. Vatandaşların huzur içinde sokağa çıkıp eğlenebildiği bölgede büyük bir gelişme var.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 13:35
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