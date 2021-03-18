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Haberler Galeri MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavların yeni dönemde iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda ilkokul ve ortaokullarda sınavların nasıl yapılacağına yönelik detaylara yer verildi. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:00
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ortaokul ve liseler için sınavların ne zaman yapılacağı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine bilgilendirme yazısı gönderildi. Veliler ve öğrenciler yazının detaylarını araştırmaya başladı. İşte, ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 12
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.

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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?

Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.