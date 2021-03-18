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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavların yeni dönemde iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda ilkokul ve ortaokullarda sınavların nasıl yapılacağına yönelik detaylara yer verildi. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:00
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?
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MEB son duyurular: Ortaokul, lise sınavları ne zaman olacak 2021? Lise 2. dönem 1. sınavları hangi tarihte yapılacak?