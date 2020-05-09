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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları açılır mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 16 Mart itibarıyla spor salonları faaliyetlerini durdurmuştu. Bilindiği üzere 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılacak. Bu gelişmelerin ardından spor salonlarının da ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, normalleşme planında spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:24Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 16:34