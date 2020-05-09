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Haberler Galeri Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları açılır mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 16 Mart itibarıyla spor salonları faaliyetlerini durdurmuştu. Bilindiği üzere 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılacak. Bu gelişmelerin ardından spor salonlarının da ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, normalleşme planında spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 16:34
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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Türkiye'de normalleşme adımlarının atılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de spor salonlarının açılacağı tarih oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılacağı bildirilmişti. 16 Mayıs'tan beri kapıları kapalı olan spor salonlarının ise ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada spor salonlarının bayramdan sonra açılabileceği yönünde paylaşımlar yapıldı. Peki, bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme planı ile birlikte 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförler açılacak. Haziran ayında ise bazı işletmelerin kontrollü faaliyete geçirileceği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor.

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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacak. Ayrıca berber, kuaför ve güzellik salonları kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek.

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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI OLACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,