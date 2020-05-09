Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Türkiye'de normalleşme adımlarının atılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de spor salonlarının açılacağı tarih oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs itibarıyla AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılacağı bildirilmişti. 16 Mayıs'tan beri kapıları kapalı olan spor salonlarının ise ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada spor salonlarının bayramdan sonra açılabileceği yönünde paylaşımlar yapıldı. Peki, bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...