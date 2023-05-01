01 Mayıs 2023, Pazartesi
Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden "ilk tur mesajı" çıktı
Başkan Erdoğan, kısa bir aranın ardından yeniden sahalara döndü. Önce İzmir ardından da Ankara'da yaptığı mitinglere yüz binlerce vatandaş akın etti. Tarihi anların yaşandığı mitinglerde Başkan Erdoğan'ın da enerjisi ve heyecanı damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın milletle buluşması ve meydanların dilini köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu; son durumu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananları değerlendirdi. Müderrisoğlu Ankara mitinginden çıkan sonucun, seçimin ilk turda bitebileceğine işaret ettiğine değindi.
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:38
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