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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden "ilk tur mesajı" çıktı

Başkan Erdoğan, kısa bir aranın ardından yeniden sahalara döndü. Önce İzmir ardından da Ankara'da yaptığı mitinglere yüz binlerce vatandaş akın etti. Tarihi anların yaşandığı mitinglerde Başkan Erdoğan'ın da enerjisi ve heyecanı damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın milletle buluşması ve meydanların dilini köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu; son durumu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananları değerlendirdi. Müderrisoğlu Ankara mitinginden çıkan sonucun, seçimin ilk turda bitebileceğine işaret ettiğine değindi.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:38
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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden ilk tur mesajı çıktı

İşte Okan Müderrisoğlu'nun "Mevzubahis olan vatan, Doğru Adam Erdoğan" başlıklı yazısı

Ankara Millet Bahçesi, insan seli... Hava kapalı, ara ara yağmur da çiseliyor. "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" ruhuyla alanı dolduranlar, "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur!" pankartları ile karşılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı.

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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden ilk tur mesajı çıktı

Meydanı hareketlendirenler elbette "kadınlar ve gençler..."
Ortak paydalarında ise Türkiye'nin gururları ile liderini buluşturan o mesaj var:
"Denizde TCG ANADOLU, karada TOGG, gökyüzünde Kızılelma... Nereye baksan Reis'ten bir imza!"

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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden ilk tur mesajı çıktı

Bu noktada Orhan Karakurt ismine ayrı bir parantez açmalıyız. İlk günden itibaren Erdoğan'ın yanındaydı. AK Parti mitinglerinin vazgeçilmezi oldu. Dün de kitleyi coşturmayı ve o coşkuyu Erdoğan'la buluşturmayı bildi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizsiniz" diyerek, heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekleyen on binlere, sade vatandaşlara 14 Mayıs için tek tek değerini ve önemini en güçlü şekilde hatırlattı.

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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden ilk tur mesajı çıktı

İlginçtir, Erdoğan'ın gelişi ile güneş de açtı. "Rabbim bizi, sizin sevginizden mahrum etmesin" sözü, "Amin" sedasıyla karşılık buldu. Belli ki önceki gün İstanbul Teknofest'teki ilgi, ardından İzmir'deki mitinge yüksek katılım Cumhurbaşkanı'nı memnun etmiş.

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Başkan Erdoğan sahalara döndü Ankara mitinginden ilk tur mesajı çıktı

Bu nedenle Başkent'teki muhteşem kalabalık Erdoğan'a "14 Mayıs'ın ayak seslerini duyuyoruz" dedirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti, CHP'li belediyelerin yetersizliği, 9'lu Masa'nın üstündeki Kandil gölgesi, Erdoğan'ın eleştirilerinden nasibini aldı.