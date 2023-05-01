01 Mayıs 2023, Pazartesi
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÖRSELLERİ 2023! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resimli 1 Mayıs mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. 1 Mayıs işçi Bayramı ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923'te kutlanmış, emek ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir resmi bayramdır. Bu özel günde sevdiklerinin bayramını en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler arama motorlarında, 1 Mayıs İşçi Bayramı resimli, kısa, öz sözleri araştırıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 08:56
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