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Haberler Galeri 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

Son dakika: 30. dönem POMEM kontenjanları artırıldı. Başvuru tarihleri ve kontenjanlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte EGM bünyesinde yer alacak POMEM 10 bin polis alımı yapılacağı kesinleşmişti. 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? 30.dönem POMEM kontenjan sayısı kaç oldu? İşte, EGM polis alımı başvuru hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:37
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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

EGM 10 bin polis alımı başvuru ekranı arama motorlarında hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısı yükseltildi. Başvuru yapacak adaylar konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, 3.dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, POMEM kontenjan sayısı...

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI SON DAKİKA?

POMEM 30. dönem 10 bin personel alımı için Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre adaylar, 1-19 Mayıs tarihleri arasında ön başvurularını yapabilecekler. Son başvuru 19 Mayıs saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı başvuruları ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçilecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

"Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur."