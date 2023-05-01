01 Mayıs 2023, Pazartesi
30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr
Son dakika: 30. dönem POMEM kontenjanları artırıldı. Başvuru tarihleri ve kontenjanlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte EGM bünyesinde yer alacak POMEM 10 bin polis alımı yapılacağı kesinleşmişti. 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? 30.dönem POMEM kontenjan sayısı kaç oldu? İşte, EGM polis alımı başvuru hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:37
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