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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis'e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

Ankara Arena hiç olmadığı kadar coşku ve heyecana tanıklık etti. Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonun hemen her köşesi ile iletişim kurdu, pankartları okudu, şehirlere seslendi. Salonda açılan pankartlarda 7'li koalisyona ve Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme vardı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 11.04.2023 19:56 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 20:34
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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesinin açıklanacağı Ankara Arena'da heyecan saatler önce başladı, coşku bir an olsun düşmedi.

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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

Toplantının başlamasına saatler var ancak AK Parti teşkilatları sabahın erken saatlerinde itibaren tribündeki yerlerini aldılar.

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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

Programın başlamasına dakikalar kala büyük bir kısmını yeni yüzlerin oluşturduğu 600 milletvekili adayı da salonda yerini aldı.

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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ PARTİLİLERİ BİRLİKTE SELAMLADI

Beklenen anın gelmesi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara spor salonuna giriş yaptı.