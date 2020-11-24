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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, öğrencileri Başkan Erdoğan'ı bakın nasıl anlattı.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 12:18
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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Karadeniz'den İstanbul Kasımpaşa'ya göçen, yaşam savaşını Karadeniz'den İstanbul'a taşıyan Ahret Reis kaptanla Tenzile hanımın oğluydu. Derslerinden ziyade futbolla ilgiliydi. Babası Ahmet Reis her ne kadar karşı çıksa da hayali yeşil sahalara adını altın harflerle yazdırmaktı.

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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Ancak ilkokul 5. sınıfta yaşadığı bir olay O'nu bambaşka yerlere taşıyacaktı. Din dersindeydi… Okul müdürü aynı zamanda din bilgisi derslerine de giriyordu. Sınıfa girdi 'kim namaz kılmak ister.' dedi.

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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Tek el kaldıran Başkan Erdoğan'dı. Ama yere serilen gazete kağıdında namaz kılmayı reddetti ve 'resimli' dedi. Yere hemen bir masa örtüsü serildi.

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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

İşte bu hikaye O'na okulda 'hoca' lakabı takılmasına neden oldu. Okul müdürü Reis Kaptan'a gitti ve 'Tayyip'i imam hatil lisesine yazdıralım.' dedi.

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Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Piyalepaşa İlkokulu'undan sonraki adresi, İstanbul imam hatip lisesi oldu. İmam hatip lisesi onu bambaşka yollara savuracak, orada başlayan yolculuk onu gün gelecek zirveye taşıyacaktı