Başkan Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmenleri işte böyle anlattı

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, öğrencileri Başkan Erdoğan'ı bakın nasıl anlattı.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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