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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı? SON DAKİKA | 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı? Son dakika haberi... 2021'de 15 bin polis alımı olacak mı? Yeni yılda kamuya 100 bin personel alımı bekleniyor. Bu personel alımının sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alımı yapılması bekleniyor. Peki, 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı? İşte polis alımı ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 11:50
Son dakika... 2021'de polis alımı olacak mı? Yeni yılda kamuya 100 bin personel almı yapılması bekleniyor. Bu 100 bin personel alımında 15 bininin polis memuru kadrosuna yapılması bekleniyor. Bu kapsamda polis olma hayali kuran binlerce vatandaş, polis alımı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 BİN POLİS ALIMI OLACAK MI?
Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri bu hafta tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinde şimdiye kadar 100 bin personel alımı yapılacağı haberleri çıktı. Bu alımların 15 bininin polis memuru alımı kadrosunda yapılması bekleniyor.
10.000 POMEM ALIMI OLACAK MI?
Polis Akademisi tarafından son POMEM alımı geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda en az ön lisans mezunu olmak üzere toplam 7.000 polis alımı yapılmıştı. 2020 yılında POMEM alımı gerçekleştirilmedi. 27. Dönem kapsamında 2021 yılında 10.000'e polis alımı yapılması bekleniyor.
3.000 PMYO ALIMI OLACAK MI?
Bu sene 2500 PMYO alımı yapılması bekleniyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde eğitimler online devam etti ve bu kapsamda PMYO alımı ilanı yayımlanmadı. Bu alımların 2021 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda en az 3.000 PMYO alımı yapılması tahminler arasında.
2.000 PAEM ALIMI OLACAK MI?
Gelecek yıl da komiser yardımcı alımı da bekleniyor. Bu kapsamda en az 2.000 PAEM alımı yapılması bekleniyor.
Bu alımlar konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.