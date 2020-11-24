SON DAKİKA | 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı?

Son dakika haberi... 2021'de 15 bin polis alımı olacak mı? Yeni yılda kamuya 100 bin personel alımı bekleniyor. Bu personel alımının sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alımı yapılması bekleniyor. Peki, 15 bin polis alımı olacak mı? 2021'de 10.000 POMEM, 3.000 PMYO, 2.000 PAEM alımı var mı? İşte polis alımı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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