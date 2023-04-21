Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Başkan Erdoğan'ın, 1 sene boyunca ücretsiz doğal gaz müjdesibir çok muhalifi rahatsız etti. Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarılırken törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara 2 müjde birden verdi. Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın müjdesi sevinçle karşılanırken, muhalif birçok isim rahatsız oldu. İşte o paylaşımlar...