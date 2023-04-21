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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi. Daha sonra "Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız." şeklinde konuştu. Bu müjdeler ardından tetikte bekleyen muhalifler bir anda saldırı moduna geçti. Fatih Portakal, Şirin Payzın, Nevşin Mengü, Fikri Sağlar ve Özgür Demirtaş gibi birçok isim hazımsızlıklarını paylaştılar...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 01:48 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 01:54
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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Başkan Erdoğan'ın, 1 sene boyunca ücretsiz doğal gaz müjdesibir çok muhalifi rahatsız etti. Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarılırken törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara 2 müjde birden verdi. Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın müjdesi sevinçle karşılanırken, muhalif birçok isim rahatsız oldu. İşte o paylaşımlar...

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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Fikri Sağlar: Seçime kadar yetecek doğal "gaz" bulundu.

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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Sedef Kabaş: 320 milyar metreküp doğalgaz,.. Vermiş gazı!

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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Nevşin Mengü: Bulunan gazdan fazla verilen "gaz", yarardan çok zarar getiriyor.

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Başkan Erdoğan müjdeleri verdi! Muhalifler rahatsız oldular

Özgür Demirtaş: Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane Damak çikolata bile etmiyor.

Kadri Gürsel: Piyasalar 320 milyar metreküp doğalgazı, eksen değiştirmek ve yeni bir dönem başlatmak için yetersiz bulmuş olabilir.