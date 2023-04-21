Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Öğrenciler 9 günlük ara tatilin tadını çıkartıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Diğer yandan, "Bu sene yaz tatili olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Bu sene yaz tatili olacak mı, var mı? MEB son dakika açıklamaları