21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Öğrenciler 9 günlük ara tatilin tadını çıkartıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Diğer yandan, "Bu sene yaz tatili olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Bu sene yaz tatili olacak mı, var mı? MEB son dakika açıklamaları

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:52
  • 1
  • 11
Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Ramazan Bayramı'nın da dahil edilmesiyle öğrencilerin 9 günlük tatili devam ediyor. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Bir yandan da yaz tatili hakkında bir çok soru gündeme geldi. "Bu sene yaz tatili iptal mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, MEB son dakika açıklamlar

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Okullarda 2. dönem ara tatil 14 Nisan tarihinde başladı.

  • 3
  • 11
Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı'yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

  • 4
  • 11
Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Nisan ara tatili İlk ve ortaöğretimde 9 gün sürecek.

  • 5
  • 11
Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları

Son günlerde internet arama motorlarında ''Yaz tatili olmayacak mı?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. Yaz tatilinin olmayacağına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.