21 Nisan 2023, Cuma
Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!
"Mayıs celbi ne zaman açıklanır?" sorusu asker adayları tarafından sorgulanıyor.Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyenler, kendi celp dönemlerini araştırıyor. Şubat 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları askerlik hazırlıklarına başladı.Peki, Mayıs celbi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 23:26
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