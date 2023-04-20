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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

"Mayıs celbi ne zaman açıklanır?" sorusu asker adayları tarafından sorgulanıyor.Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyenler, kendi celp dönemlerini araştırıyor. Şubat 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları askerlik hazırlıklarına başladı.Peki, Mayıs celbi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 23:26
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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Mayıs celbi hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. İşte, Mayıs cebi hakkında tüm bilgiler...

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!

31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)