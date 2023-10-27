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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Katil İsrail Gazze'de soykırım yaparken, çocukları katlederken Tel Aviv'de sosyal medyada yapılan paylaşımlar görenleri hayrete düşürdü. Bir sosyal medya içerik üreticisi o paylaşımlara tepki gösterdi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı da "Akıl alır gibi değil. Yazacak KJ bulamadık. Ben de söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:26
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Bir sosyal medya içerik üreticisi, katil İsrail'in savaş ilan edip Gazze'de 2.5 milyon insanı bombaladığı anlarda Tel Aviv'de neler yaşandığını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Ve o anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

"ŞOK OLDUM"

İşte kullandığı ifadeler;

Gördüğünüz gibi takılıyorlar. Gördüklerim karşısında gerçekten şok oldum.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Şu anda Tel Aviv'in konumuna bakabilir ve insanların paylaştığı tüm hikayeleri izleyebilirsiniz.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Bu paylaşımları 40 mil ötedeki Gazze'den gelen haberlerle karşılaştırmalı olarak görmek gerçekten şok edici.