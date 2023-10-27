A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...

Katil İsrail Gazze'de soykırım yaparken, çocukları katlederken Tel Aviv'de sosyal medyada yapılan paylaşımlar görenleri hayrete düşürdü. Bir sosyal medya içerik üreticisi o paylaşımlara tepki gösterdi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı da "Akıl alır gibi değil. Yazacak KJ bulamadık. Ben de söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.