27 Ekim 2023, Cuma
A Haber Spikeri Cansın Helvacı paylaşımlara böyle isyan etti: Bu nasıl bir kepazelik! | Bir yanda katliam, diğer yanda...
Katil İsrail Gazze'de soykırım yaparken, çocukları katlederken Tel Aviv'de sosyal medyada yapılan paylaşımlar görenleri hayrete düşürdü. Bir sosyal medya içerik üreticisi o paylaşımlara tepki gösterdi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı da "Akıl alır gibi değil. Yazacak KJ bulamadık. Ben de söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:26
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