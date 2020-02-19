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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre; Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın sabahtan itibaren etkili olmak üzere, batı bölgelerden başlamak üzere yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Giriş Tarihi: 19.02.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 16:00
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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 20 Şubat günü için yoğun şekilde araştırılıyor. Hava yarın nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarın sabahtan itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Tahminlere göre; hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 20 Şubat İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl olacak? İşte, 20 Şubat hava durumu hakkında merak edilenler…

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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkede, halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU (20 ŞUBAT)

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.