Meteoroloji uyardı… Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre; Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın sabahtan itibaren etkili olmak üzere, batı bölgelerden başlamak üzere yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!