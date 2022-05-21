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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen on binlerce genç ile Adana'da buluştu. Birçok genç Başkan Erdoğan ile tanışma fırsatı buldu. Başkan Erdoğan bazıları ile selfie de çekildi. Mutlulukları yüzlerinden okunan gençler Başkan Erdoğan ile tanışmanın mutluluğunu, "Tarif edilemez bir duygu" ifadeleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 23:35
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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılan gençler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın mutluluğunu dile getirdi

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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gençler, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen şenlikte buluştu.

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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

Şölende konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan gençler, Erdoğan'ın hitap ettiği anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Bazı gençler de çektikleri fotoğraf kareleriyle o anları ölümsüzleştirdi.

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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

Erdoğan'la buluşmanın mutluğunu yaşayan gençler, duygu dolu anlara şahitlik etti.

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Gençlerde Başkan Erdoğan sevinci! Tarif edilemez bir duygu

ERDOĞAN SEVGİSİNİ VÜCUDUNA İŞLEDİ

Başkan Erdoğan'ın portresi ve imzasını, ay yıldızla birlikte vücuduna dövme yaptıran Adanalı Abuzer Ayrınç, Erdoğan'ı görmenin sevincini yaşadığını söyledi.