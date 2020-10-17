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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz fiyatı... 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz fiyatı...
1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih sondaj gemisinde yeni doğalgaz rezervini açıklayacak. İlk olarak 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından yeni rezervin ne kadar olduğu merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra doğalgaz fiyatları konusunda araştırmalar başladı. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz fiyatı nasıl hesaplanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:38
1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Başkan Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı. Buna göre, 85 milyar metreküp ilave edildi. Doğalgaz rezervi açıklamalarının ardından bazı sorular gündeme geldi. Doğalgaz metreküp fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz fiyatı nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?
Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.
YENİ REZERV NE KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bulunan rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini duyurdu. Böylece toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.
SONDAJ NE DEMEK?
Sondaj; dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen isimdir. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi prensiplerle yürütülen işlemlerdir. Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır.