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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Başkan Erdoğan, depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti ve bölgede yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:39
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