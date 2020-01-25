Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Deprem hadiselerinden sonra her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE, Kızılayımız hep birlikte, askerimiz yapılan bu çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz artından çıkarmış bulunuyoruz. Şu anda 22 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1000'i aşkın yaralımız var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Bakan arkadaşlar çalışmaların takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumları ile sürdürecek." dedi.