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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Başkan Erdoğan, depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti ve bölgede yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Elazığda flaş açıklamalar: Fırsat kollayanlara fırsat vermeyelim SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR: FIRSAT KOLLAYANLARA FIRSAT VERMEYELİM

Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:39
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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Deprem hadiselerinden sonra her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE, Kızılayımız hep birlikte, askerimiz yapılan bu çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz artından çıkarmış bulunuyoruz. Şu anda 22 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1000'i aşkın yaralımız var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Bakan arkadaşlar çalışmaların takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumları ile sürdürecek." dedi.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

VATANDAŞLARI UYARDI
Başkan Erdoğan, "Yok para toplamaydı, şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile, Kızılayımız ile bunlar yapılır. Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesinden vatandaşları uyardı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.