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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: ALES iptal mi oldu? Ertelenen 2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri (belgesi)... ÖSYM son dakika: ALES iptal mi oldu? Ertelenen 2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri (belgesi)... Son dakika... ALES iptal mi oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılması beklenen 2020 ALES/2 sınavı 21 Şubat 2021 tarihine ertelenmişti. Sınava başvuru yapan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürürken, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, ALES iptal mi oldu? Ertelenen 2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.02.2021 11:49
Son dakika.. ALES iptal mi oldu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) hazırlıklar devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020-ALES/2 sınav tarihi 21 Şubat 2021 olarak belirlenmişti. Peki, ALES iptal mi oldu? Ertelenen 2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020-ALES/2 İPTAL Mİ OLDU?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020-ALES/2 sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.