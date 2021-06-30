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Haberler Galeri Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçiliyor. Normalleşme takvimi için 1 Temmuz belirlenirken, milyonlarca vatandaş bugün kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve bugün yasak olup olmayacağı konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 13:36
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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

Bugün yasak var mı? 1 Temmuz'da başlayacak normalleşme süreci için geri sayım başladı. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ve vakalarda görülen düşüş sonrası kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan normalleşme süreci ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

30 HAZİRAN BUGÜN YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkacak. Buna göre, 30 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz Cuma saat 05.00'te sona erecek. Bu tarihten sonra herhangi bir sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...

"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.