30 Haziran 2021, Çarşamba
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Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...
Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçiliyor. Normalleşme takvimi için 1 Temmuz belirlenirken, milyonlarca vatandaş bugün kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve bugün yasak olup olmayacağı konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 13:36
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