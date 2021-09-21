21 Eylül 2021, Salı
YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
YKS ikinci ek tercih ne zaman? ÖSYM tarafından birinci ek tercih süreci başladı. 150 puan ve üstü alanlar birinci ek tercih dönemi başladı. 140-150 puan arası alanlar ise ikinci ek tercih döneminde başvuru yapabilecek. Bu süreci bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? işte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.09.2021 15:23
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