YKS ikinci ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yerleştirme detayları merak ediliyor. Peki, YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte ayrıntılar...