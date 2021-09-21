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Haberler Galeri YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ikinci ek tercih ne zaman? ÖSYM tarafından birinci ek tercih süreci başladı. 150 puan ve üstü alanlar birinci ek tercih dönemi başladı. 140-150 puan arası alanlar ise ikinci ek tercih döneminde başvuru yapabilecek. Bu süreci bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? işte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 15:23
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YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ikinci ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yerleştirme detayları merak ediliyor. Peki, YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS İKİNCİ EK TERCİH 140 BARAJ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Birinci ek tercih döneminin tamamlanması ile birlikte ikinci ek tercih süreci başlayacak. Birinci ek tercih süreci devam ettiği için 140 puan alanların tercih yapacağı tarih de henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 3. tercih yani ikinci ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadığı için 140 puan ile alan üniversiteler de belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.