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Haberler Galeri Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan bilgiye göre 08 Nisan Cumartesi günü İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirilecek olan program sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat ve alternatif yollar paylaşılırken vatandaşlar da detaylarını araştırıyor. Peki Başakşehir'de hangi yollar kapalı? Başakşehir trafiğe açık yollar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 23:50
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Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Başakşehir 8 Nisan Cumartesi açık ve kapalı yollar listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek program sebebiyle saat 09.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Arama motorlarında "Başakşehir trafiğe açık yollar" araştırılmasına başlandı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Başakşehir'de cumartesi günü gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

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Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

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Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

TRAFİĞE AÇIK ALTERNATİF YOLLAR

Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.