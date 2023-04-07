Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan bilgiye göre 08 Nisan Cumartesi günü İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirilecek olan program sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat ve alternatif yollar paylaşılırken vatandaşlar da detaylarını araştırıyor. Peki Başakşehir'de hangi yollar kapalı? Başakşehir trafiğe açık yollar?