Arnavutköy POMEM nerede, nasıl gidilir? 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adayların sınav merkezleri açıklandı. Polis olabilme hayali ile 27. Dönem POMEM'lere başvuru yapan adaylardan, bazıları şehir dışına çıkarken, bazı adaylar ise Arnavutköy'deki POMEM'e çıktı. Bu gelişmelerin ardından Arnavutköy POMEM'e gidiş ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nerede, İETT, otobüs, minübüs ile nasıl gidilir? İşte cevaplar...