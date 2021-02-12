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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nerede, İETT, otobüs, minübüs ile nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nerede, İETT, otobüs, minübüs ile nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolüne katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Polis alımlarında İstanbul adaylarının planlandığı okulların başında Arnavutköy POMEM yer alıyor. Sınav yeri buraya çıkan adaylar, ulaşımı nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Peki, Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nerede, İETT, otobüs, minübüs ile nasıl gidilir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:07
Arnavutköy POMEM nerede, nasıl gidilir? 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adayların sınav merkezleri açıklandı. Polis olabilme hayali ile 27. Dönem POMEM'lere başvuru yapan adaylardan, bazıları şehir dışına çıkarken, bazı adaylar ise Arnavutköy'deki POMEM'e çıktı. Bu gelişmelerin ardından Arnavutköy POMEM'e gidiş ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Arnavutköy POMEM nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM nerede, İETT, otobüs, minübüs ile nasıl gidilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARNAVUTKÖY POMEM HAKKINDA
Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunuyor. Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi, 11.09.2005 tarihinde 119.000 m2'lik bir alanda hizmette açıldı.
ARNAVUTKÖY POMEM NEREDE?
Arnavutköy POMEM, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde yer alıyor.
KONUM BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN... ARNAVUTKÖY POMEM'E NASIL GİDİLİR?
Arnavutköy POMEM'e ulaşım oldukça kolay. Esenler Otogarı'ndan Arnavutköy-Çardaktepe-İmrahor dolmuşlarına binerek okulun önünde inebilirsiniz. Bayrampaşa metro durağının karşısından hareket eden Suatlar-Arnavutköy otobüsü ile de kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.
Metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek buradan Mescid-i Selam yönüne giden tramvay hattına bindikten sonra en son durak olan Mescid-i Selam durağından inebilirsiniz. Bu bölgeden Arnavutköy POMEM'e giden dolmuşlar bulunuyor.