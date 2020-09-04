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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti
Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde yaptığı konuşma sonrası dev projenin kurdelesini kesti. Başkan Erdoğan daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi. İşte test sürüşünden görüntüler…
Giriş Tarihi: 04.09.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 18:32
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