Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde yaptığı konuşma sonrası dev projenin kurdelesini kesti. Başkan Erdoğan daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi. İşte test sürüşünden görüntüler…