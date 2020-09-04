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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde yaptığı konuşma sonrası dev projenin kurdelesini kesti. Başkan Erdoğan daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi. İşte test sürüşünden görüntüler…

Giriş Tarihi: 04.09.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 18:32
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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Başkan Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." ifadesinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Başkan Erdoğan, "Pek çok özelliği ile Ankara-Niğde otoyolu projesiyle geleceğin yolunu inşa ettik." dedi.

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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2022'nin 18 Mart'ında hizmete açmaktır." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Erdoğan, "Seyhan'da, inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Başkan Erdoğan, "Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır." dedi