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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Yeni bakanlar listesi belli oldu mu? AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinin değişmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de yeni Kabine değişikliği oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız" demişti. Peki, Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 10:33
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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Kabine değişikliği oldu mu? AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde sıklıkla konuşulan Kabine değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirilecek AK Parti kongresinde parti yönetiminde yeni A takımını ve 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak. Peki, Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte haberin detayları...

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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine değişikliği ile ilgili şu an herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın (bugün) milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." dedi.

Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

2023 İÇİN İŞARET FİŞEĞİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin çok titiz, uzun süreli bir maratonun önemli bir tanesi olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, "Malum olduğu üzere delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 senelik bir maratonu inşallah burada finallendiriyoruz, kongrelerimizi ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...

CUMHUR İTTİFAKI 2023'E MÜHRÜNÜ NASIL VURACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptığını ve bunu kendisinin de ifade ettiğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Esasında yarın (bugün) Ankara'da bulutlu bir hava var fakat illerden bu coşkuya ortak olmak isteyen arkadaşlarımız, delegelerimiz gelecekler. Çok heyecanlı, coşkulu tabii bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte, delegelerimizle birlikte izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla ve büyüklerimizle birlikte bugüne kadar görev yapmış milletvekillerimiz ya da parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."