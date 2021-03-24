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AK Parti kongresi son dakika: Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Yeni bakanlar listesi belli oldu mu? AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinin değişmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de yeni Kabine değişikliği oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız" demişti. Peki, Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar listesi belli mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 10:33
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