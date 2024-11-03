Başkan Erdoğan imzaladı! Kaymakam atamaları Resmi Gazete’de

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT BALCI KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1998 yılında kayıt yaptırdığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini yüksek derede ile 2002 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında 2002 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini "Devlet Hesabına Yapılan Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçu" başlıklı tezi ile 2004 yılında tamamladı.

2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2009 yılında "Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları" adlı tezi ile doktora derecesi aldı.

2010 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Yardımcı Doçent unvanını aldı ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı.

2013 yılında Doğuş Üniversitesi'ndeki görevinden ayrıldı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında göreve başladı. 2014 yılında "Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Çeşitleri" adlı özgün eseri ve diğer akademik çalışmaları ile birlikte ÜAK'tan "Doçent" unvanı aldı.

2019 yılında ise "Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu" adlı eseri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında "Profesör" unvanı aldı. 2024 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına getirildi. Halen bu görevine devam etmektedir. Akademik çalışmaları kapsamında 50 nin üzerinde kitap ve yüze yakın makale kaleme aldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul II Nolu Tabiat Varlıkları Kurulu üyeliği, İstanbul Yenileme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeliği yaptı.

2012 Şubat ve 2019 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanvekilliği ve 2019 Temmuz Ayı ile 2022 Temmuz ayı tarihleri arasında Tahkim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönemde Futbolda Disiplin, Futbolda Hukuki Uyuşmazlıklar, Futbolda Finansal Fair Play adlı çalışmaları ve sporla ilgili çeşitli makaleler yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Spor Hukuku Zirvesi programları ile 3 adet bildiri kitabı yayımladı