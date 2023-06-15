82. il olmaya aday iller listelendi! İşte tam liste... Türkiye'nin 82. ili olmaya bakın hangi ilçeler daha yakın!

82. il olmaya aday iller listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen ilçeler belli oldu. Nüfus, merkeze uzaklığı gibi nedenlerle toplam 922 ilçenin arasından aday olmaya hak kazanan bu ilçelerden biri memleketiniz olabilir. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?