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Haberler Galeri 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

Senelerdir verdiği kilolarla gündeme gelen Sibel Can, formunu yakaladı. Ünlü sanatçının değişimini görenler sırlarını araştırmaya başladı. Üç ayda 10 kilo verdiği öğrenilen Sibel Can aynı zamanda 3 kez de zayıflama kampına girdi. Azmiyle herkese örnek olan ünlü şarkıcının her gün ödem atıcı çay içtiği öğrenildi. İşte Sibel Can diyetinin sırları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 23:29
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3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

Senelerdir verdiği kilolarla gündeme gelen Sibel Can, formunu yakaladı. Ünlü sanatçının değişimini görenler sırlarını araştırmaya başladı. Üç ayda 10 kilo verdiği öğrenilen Sibel Can aynı zamanda 3 kez de zayıflama kampına girdi. Azmiyle herkese örnek olan ünlü şarkıcının her gün ödem atıcı çay içtiği öğrenildi. İşte Sibel Can diyetinin sırları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

SİBEL CAN NASIL ZAYIFLADI?

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 5 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

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3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

'36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

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3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

SİBEL CAN KAÇ KİLO VERDİ?

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, yaklaşık 15 kilo verdiği, şimdilerde 55 kiloya düştüğü öğrenildi. 7 kilo daha vermeyi amaçlayan sanatçı, azmiyle zayıflamak isteyen hayranlarına örnek oluyor.

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3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.