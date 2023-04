3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...

Senelerdir verdiği kilolarla gündeme gelen Sibel Can, formunu yakaladı. Ünlü sanatçının değişimini görenler sırlarını araştırmaya başladı. Üç ayda 10 kilo verdiği öğrenilen Sibel Can aynı zamanda 3 kez de zayıflama kampına girdi. Azmiyle herkese örnek olan ünlü şarkıcının her gün ödem atıcı çay içtiği öğrenildi. İşte Sibel Can diyetinin sırları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.04.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 23:29





