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Ankara'daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlamanın hasarı hava aydınlanınca daha net ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken patlamanın nedeni de belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:55
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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

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Ankara’daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam edilecek. Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi.