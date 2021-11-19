Ankara'daki patlamanın nedeni belli oldu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlamanın hasarı hava aydınlanınca daha net ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken patlamanın nedeni de belli oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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