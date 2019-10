Bakanlık ifşa etti! Sultanahmet Köftecisi ve birçok firma vatandaşa eşek eti yedirmiş! İstanbul, Ankara, İzmir'de bu restoranlara dikkat

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda teröristlerini bir bir ifşa etti. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucu et ve et ürünleri satan yerler, restoranlar, kebapçılar mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlarda ürünlere at eti, domuz eti, tek tırnaklı eti, sakatat vb. şeylerin karıştırıldığı saptandı. Dahası bu firmalar ve restoranlar arasında Sultanahmet Köftecisi de bulunuyor. İşte insan sağlığını hiçe sayan o firmalar...