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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları
OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün boş kontenjanlarına personel alımı yapılacağı bildirilmişti. 34 il için yapılacak personel alımında başvuru süreci sona eriyor. OGM'de çalışmak isteyen vatandaşların başvuru için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 12:03
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