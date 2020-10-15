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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

OGM personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün boş kontenjanlarına personel alımı yapılacağı bildirilmişti. 34 il için yapılacak personel alımında başvuru süreci sona eriyor. OGM'de çalışmak isteyen vatandaşların başvuru için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 12:03
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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

OGM personel alımında son viraja girildi. 2020 yılına ilişkin OGM personel alımı başvuruları 14 Ekim'de başladı. Yayımlanan ilandaki kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün personel alımı ilanı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

14 Ekim'de başlayan başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecekler.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.

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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

BAŞVURU ŞATLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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OGM personel alımı başvuru son gün ne zaman? 2020 Orman Genel Müdürlüğü kadro dağılımı ve başvuru şartları

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile"sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.