92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki dönemin sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 20 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 92. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. EGM tarafından sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.