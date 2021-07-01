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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınava katılan adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonuçları ve alım sürecine ilişki merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...