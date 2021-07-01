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Haberler Galeri 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınava katılan adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonuçları ve alım sürecine ilişki merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.07.2021 11:59
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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi alımları devam ediyor. Belirli dönemlere gerçekleştirilen sınavlar ile birlikte alım yapılacak adaylar belirleniyor. 13 Haziran'da gerçekleştirilen 92. Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Sınavı hakkında merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki dönemin sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 20 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 92. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. EGM tarafından sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

92. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK...

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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

92. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

92. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

92. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

68. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

68. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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92. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: