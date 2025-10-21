21 Ekim 2025, Salı
Bakan Kurum Adıyaman İndere’nin yeni görüntülerini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yeni bir şehrin kurulduğu Adıyaman'ın İndere bölgesindeki konutların son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında 'Hikayemiz yeni başlıyor' notunu düşerek, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da yeniden inşa sürecinin hızla devam ettiğini vurguladı. İşte Adıyaman İndere'de yükselen yeni binaların son görüntüleri...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 22:13