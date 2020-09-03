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Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı
Son dakika... 3 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada il il bölge bölge vaka sayısının arttığı illeri duyurdu. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyonu aşarken, Türkiye'de toplam hasta sayısı 273 bin 301 oldu. Koronavirüs vaka sayısının illere göre dağılımı merak ediliyor. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç? Corona virüsü en fazla hangi illerde var? İşte 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:37
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