03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

Son dakika... 3 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada il il bölge bölge vaka sayısının arttığı illeri duyurdu. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyonu aşarken, Türkiye'de toplam hasta sayısı 273 bin 301 oldu. Koronavirüs vaka sayısının illere göre dağılımı merak ediliyor. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç? Corona virüsü en fazla hangi illerde var? İşte 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:37
  • 1
  • 15
Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

Son dakika... Corona virüsü il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş ile vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. Kurban Bayramı sonrası ve düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle günlük vaka sayısında artış görülmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki son durumu paylaştı.Vaka sayılarını en çok artış gösterdiği il ve bölgeleri açıklayan Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda bir kez daha uyardı. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

3 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül tarihli koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü tablonun akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

  • 3
  • 15
Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 2 Eylül 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 273.301 oldu. Koronavirüs nedeniyle 6.462 kişi hayatını kaybetti. Toplum ağır hasta sayısı 1.017, hastalarda zatürre oranı ise %7.6 olarak açıklanırken, 246.876 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 4
  • 15
Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

EN ÇOK VAKA HANGİ İLLERDE?

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

  • 5
  • 15
Türkiye son durum! Corona virüsü en fazla hangi illerde? 3 Eylül Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu vaka sayısı

Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.