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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak? Yıl içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ve yerleştirme işlemlerinin ardından önümüzdeki yılın sınavları sorgulanıyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar 2020 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 KPSS sınavları ile binlerce kişi kamuda iş bulma olanağı kazanacak. İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.09.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 21:25
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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

2020 YKS ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi binlerce kişinin merak konusu oldu. YKS, KPSS, DGS sınavlarına girecek kişiler 2020 yılında sınavların ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin araştırma yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavlara her yıl yoğun ilgi gösteriliyor. ÖSYM düzenlediği sınavların başvuru, sınav ve yerleştirme tarihlerini yayınladığı takvimle duyuruyor. Peki, 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak?

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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS OTURUMU 2020'DE YAPILACAK MI?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmadı.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,