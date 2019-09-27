2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?

2020 YKS ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi binlerce kişinin merak konusu oldu. YKS, KPSS, DGS sınavlarına girecek kişiler 2020 yılında sınavların ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin araştırma yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavlara her yıl yoğun ilgi gösteriliyor. ÖSYM düzenlediği sınavların başvuru, sınav ve yerleştirme tarihlerini yayınladığı takvimle duyuruyor. Peki, 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak?