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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine Şırnak’ta yoğun ilgi Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine Şırnak’ta yoğun ilgi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, Şırnaklıları hem terörle hem de koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'a olan ilgisinin bilindiğini vurgulayan Bakan Akar, "Birlik, bütünlük esas. Biz kardeşiz. Binlerce yıllık tarihimiz ve ileriye doğru omuz omuza yapacağımız bir sürü işimiz var. Bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 22:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki denetleme ve incelemelerinin ardından Valiliğe geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vali Ali Hamza Pehlivan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, daha sonra Komutanlarla birlikte kent merkezinde gezerek esnafla sohbet etti.
Ana caddedeki iş yerlerine giren, çalışanlarla tek tek konuşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesine esnaf hem sağlanan güven ortamından hem de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra bir çay ocağında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi.
BAKAN AKAR: ONLAR DA ÇOK KISA SÜREDE BİTECEK
Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Akar,
"Şırnaklı hemşerilerimizin hem terörle mücadele hem de hayatın kontrollü normalleşmesi konularındaki başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Gelinen nokta çok önemli. Devlet sizin için var. Asker, sivil buradaki kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Bunun için çalışıyoruz. Geriye kalan teröristlerin birtakım artıkları var. Onlar da çok kısa sürede bitecek" diye konuştu.