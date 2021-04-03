Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine Şırnak’ta yoğun ilgi

BAKAN AKAR: ONLAR DA ÇOK KISA SÜREDE BİTECEK

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Akar, "Şırnaklı hemşerilerimizin hem terörle mücadele hem de hayatın kontrollü normalleşmesi konularındaki başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Gelinen nokta çok önemli. Devlet sizin için var. Asker, sivil buradaki kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Bunun için çalışıyoruz. Geriye kalan teröristlerin birtakım artıkları var. Onlar da çok kısa sürede bitecek" diye konuştu.