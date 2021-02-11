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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih verildi: Kafeler hangi illerde açılacak? Çay bahçesi, kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Tarih verildi: Kafeler hangi illerde açılacak? Çay bahçesi, kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Son dakika... Kafeler hangi illerde açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servis ya da gel-al hizmeti veren kafe ve lokantaların hangi tarihte normale döneceği merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafelerle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından kafelerin açılış tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, kafeler hangi illerde açılacak? Çay bahçesi, kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.02.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 15:01
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kıraathaneler geçici süreliğine kapatılırken, kafe ve restoranlara ise paket servis ve gel-al sınırlaması getirildi. Bu kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden işletmeciler ve vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, kafeler hangi illerde açılacak? Çay bahçesi, kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve lokantalar da dahil Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar ile ilgili Bilim Kurulu'nun çalışma yaptığını, önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içinde detayların açıklanacağını bildirdi. Bakan Koca açıklamasının devamında, kısıtlamalar ile ilgili iller bazında esneme olabileceğini ve mart ayından itibaren bu konunun gündeme geleceğini duyurdu.
BAKAN KOCA'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Haftalık, 100 binde görülen vaka sayısını pazartesiden itibaren açıklanmasına ilişkin Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Burada bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu, bazı illerimizde de yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Hatta ilçe bazında bazı yerlerde daha düşük olduğunu biliyoruz. O durumda Bilim Kurulu bununla ilgili bir esas belirleyecek. Bu esas doğrultusunda gerektiğinde il, hatta ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak ve bunu da şeffaf bir şekilde pazartesiden itibaren vaka ile birlikte, alınan kararla birlikte açıklamak istiyoruz. Yani vatandaşımızın bölgesinde olaya daha bilinçli katılarak, niye yasak geldiğini görerek, bunun düşürülmesi için ne yapabileceğini düşünerek mülki amirlerle birlikte hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz Bilim Kurulu olarak."
Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." ERÜ'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ilk dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Öte yandan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki bir mahalle ile Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.