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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kura çekiliş tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hac kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Hac kayıtları 13 Aralık'a kadar tamamlanmıştı. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılmıştı. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 14.12.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 18:48
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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Hac kura çekiliş tarihleri yoğun şekilde sorgulanıyor. 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihleri için geri sayım başladı. Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hacca gitmek için başvuru işlemlerini tamamladı. 13 Aralık'ta tamamlanan başvuruların ardından gözler hac kura çekilişine çevrildi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu yılki hacı adaylarının 2 milyonu geçtiği belirtildi. İşte hac kura çekiliş tarihleri!

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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

a- 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

a-Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

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2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

• Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.