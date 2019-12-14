2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kura çekiliş tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hac kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Hac kayıtları 13 Aralık'a kadar tamamlanmıştı. Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılmıştı. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte yanıtı!