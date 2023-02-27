Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhitin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"

"ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Servet Altaş'ın Güçlü Bahçe City açılış konuşması ise dikkatleri çekti. İşte o konuşma:

"Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık. Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu makas daha öncesinde Hindistan'daydı. Adana'da Tekbaş İnşaat önceki süreçte bu rekoru almıştı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik."