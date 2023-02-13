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Haberler Galeri Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"

Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ihmal sebebiyle yıkıldığı tespit edilen binaların sorumluluları hız kesmeden bir bir yakalanmaya başladı. Yıkılan binaların arasında Hatay'da bulunan Güçlü Bahçe City konutları da dikkat çekiyor. Tuzla buz olan konutların işletme sahibi Servet Altaş'ın kendini savunmak amacıyla sarf ettiği sözler, duyanların kanının çekilmesine neden oldu. İşte Güçlü Bahçe City konutları ve müteahhidi Servet Altaş...

Asel Sema Uğurlu
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:14
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Bahçe City’de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! Kurban benim, bana soramazsınız!

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Çok sayıda bina yıkılırken hız kesmeden ihmal sebebiyle yıkılan binaların soruşturmaları başlatıldı. Yıkılan binaların sorumluları gözaltına alınmaya başlandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Güçlü Bahçe City, dikkat çeken konutların arasında yer alıyor. Görkemli açılışına Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı site yerle bir oldu. Müteahhidi Savaş Altaş'ın ise kendini savunmak için söyledikleri şoke etti. İşte detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bahçe City’de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! Kurban benim, bana soramazsınız!

7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkılan binaların arasında Hatay'ın Antakya ilçesinin Cebrail mahallesinde bulunan ve 8 Kasım 2019 yılında açılışı gerçekleşen "Güçlü Bahçe City" isimli sıfır sitede yer almakta.

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Bahçe City’de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! Kurban benim, bana soramazsınız!

Görkemli bir açılış yapıldığı anlaşılan Güçlü Bahçe konutlarının törenine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katılım sağlamış. İnşaat temelinin 2017'de atıldığı Güçlü Bahçe City konutlarının açılışına dair yerel haber sitelerinde bir çok haber bulunmakta.

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Bahçe City’de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! Kurban benim, bana soramazsınız!

Güçlü Bahçe City konutlarının açılış lansman davetiyesi

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Bahçe City’de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! Kurban benim, bana soramazsınız!

"ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Servet Altaş'ın Güçlü Bahçe City açılış konuşması ise dikkatleri çekti. İşte o konuşma:

"Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık. Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu makas daha öncesinde Hindistan'daydı. Adana'da Tekbaş İnşaat önceki süreçte bu rekoru almıştı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik."