HaberlerGaleriBahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"
Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ihmal sebebiyle yıkıldığı tespit edilen binaların sorumluluları hız kesmeden bir bir yakalanmaya başladı. Yıkılan binaların arasında Hatay'da bulunan Güçlü Bahçe City konutları da dikkat çekiyor. Tuzla buz olan konutların işletme sahibi Servet Altaş'ın kendini savunmak amacıyla sarf ettiği sözler, duyanların kanının çekilmesine neden oldu. İşte Güçlü Bahçe City konutları ve müteahhidi Servet Altaş...