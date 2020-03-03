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Son dakika: Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Bahar Kalkanı Harekatı...
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrasında şehit olan askerlerimizin intikamını TSK misliyle almaya devam ediyor. Rejim güçlerine havadan ve karadan yoğun bombardıman yapılırken, 2557 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin İdlib'deki başarılı operasyonu dünya basınında son dakika olarak servis ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 08:08
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