24 Temmuz 2023, Pazartesi
Şok diyetlere gerek kalmadı! Ender Saraç'tan müthiş zayıflatan içecek! Maden suyunu böyle tüketirseniz...
En hızlı kilo verme yöntemi! Ender Saraç tarifini verdi. Göbek bölgesinde biriken yağları 15 günde kökünden eritiyor. Metabolizmanın yavaşlaması kilo vermeyi neredeyse imkansızlaştırıyor. Bazı kürler ise tüketildiğinde yağ yakımınıhızlandırıyor. Ünlüleri zayıflatan doktor Ender Saraç, kilo vermek isteyenlere mucizevi tarifi verdi. İşte, kısa sürede zayıflatan içecek tarifi...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 08:27
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