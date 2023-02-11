2020-2022 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce sınavı ÇIKMIŞ SORULAR PDF! LGS SORU DAĞILIMI 2023 | LGS 8. SINIF 1. ve 2. dönem soru dağılımı, MÜFREDATLARI neler?

2023 LGS SADECE 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''