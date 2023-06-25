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Haberler Galeri AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, . Olağan Büyük Kurultayı'nda kürsüye çıktı. 8'li koalisyonu hedef aldı. Her sözüyle seçime birlikte gittiği koalisyon ortaklarını suçladı. "Size hayatta başarılar diliyorum" diyerek ortaklıktan ayrıldığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Akşener'in koltuğunu korumak için zehir zemberek açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. "Seçim süresince eli kanlı terör örgütü PKK'nın 6'lı masaya destek açıklamalarına sus pus olan Meral Akşener, partisinin kongresinde yol arkadaşlarına esip gürledi" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:04
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AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk
8'li koalisyon, seçimin ardından dağıldı. Her partide kriz yaşandı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' baskısı artarken İYİ Parti'de de hem seçmen hem de partililer kazan kaldırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepkiler karşısında suskunluğunu korurken İYİ Parti 3. Olağan Büyük Kurultayı cumartesi günü toplandı.
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AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER…

Tek aday olarak kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, konuşmasında koalisyon ortaklarını hedef aldı. "Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. Pek çok sebep sayılabilir. Önemli olan bundan ders çıkarmaktır. 1 ay boyunca konuşmadım ve izledim. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler sonra baktılar ipin ucu kaçtı birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız o yüzden seçim kaybedilmiş. 54 noktada bizzat çalıştık. İnsafınız kurusunuz. Anladım eşitlemeye çalışıyorsunuz. İstanbul'da kazandıranın HDP dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" diyerek koalisyon masasını bir kez daha dağıttı…

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AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

PKK'NIN DESTEK AÇIKLAMALARINA NEDEN SUSTU?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, sosyal medyadan Akşener'in koalisyon ortaklarına esip gürlediğini belirterek seçim sürecinde sus pus olmasını yorumladı.

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AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

"Seçim süresince eli kanlı terör örgütü PKK'nın 6'lı masaya destek açıklamalarına sus pus olan Meral Akşener, partisinin kongresinde yol arkadaşlarına esip gürledi. Soruyorum; İYİ Parti kongresine koalisyon masasının üyeleri davet edildi mi? Yoksa Akşener bu kadar öfkeli olduğu ve hepsini yerden yere vuracağı için davet mi edilmediler?" ifadesini kullandı.

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AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk

'TEK DERDİ KOLTUK'

Dr. Leyla Şahin Usta, Akşener'in kurultaydaki konuşmasında koalisyon ortaklarına yönelik esip gürlemesine vurgu yaptıktan sonra Akeşener'in derdinin koltuk olduğunu ifade ederek, "Kendi aralarındaki probleme dahi çözüm bulamayanlar mı ülke yönetecek?" diye sordu.