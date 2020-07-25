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Haberler Galeri Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrenci nefesini tuttu ve sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecini yaşayacak. YKS 2020 ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:47
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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçları kısa süre içinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçların ardından 6-14 Ağustos'ta tercih dönemine girecek. Üniversite hayali kuran adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS 2020 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN ALINACAK?

27-28 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT-AYT-YDT sınav sonuçları aynı günde açıklanacak. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada sonuçlar 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS sayafasına TC Kimlik ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecek. Tercih tarihi ise 6-14 Ağustos arası olacak.

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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.