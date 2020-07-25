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Öğrenciler nefesini tuttu! YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır?
YKS 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrenci nefesini tuttu ve sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecini yaşayacak. YKS 2020 ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:47
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