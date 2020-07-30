Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı namazı...

Ayasofya Camisi 86 yıllık hasretin ardından yeniden cami olarak 24 Temmuz Cuma günü kılınan namazla ibadete açılmıştı. Ayasofya Camisi şimdi de 86 yıl sonra kılınacak bayram namazına hazırlanıyor. Ekipler caminin içerisini Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş saat gece 01 ila 04 arasında dezenfekte işlemlerinin tekrarlanacağını belirtti.