Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde, İstanbul'un simge mekanlarından olan Ayasofya'da ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi. O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.

Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.