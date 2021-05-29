29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde, İstanbul'un simge mekanlarından olan Ayasofya'da ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi. O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.

Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 23:03
  • 1
  • 10
Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.

  • 3
  • 10
Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.

  • 4
  • 10
Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor

Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (Sky Mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi.

  • 5
  • 10
Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor