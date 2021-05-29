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Ayasofya Camii'nde görsel şölen! Böylesi ilk kez oluyor
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde, İstanbul'un simge mekanlarından olan Ayasofya'da ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi. O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.
Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 23:03
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