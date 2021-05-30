Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.