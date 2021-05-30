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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama
Kademeli normalleşmeye geçen Türkiye'de gözler 1 Haziran'da toplanacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayacak. Vatandaş ve esnaf rahatlama beklerken temkini elden bırakmayan uzmanlar, yüksek Kovid-19 vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılmasının uygun olmayacağı görüşünde.
Giriş Tarihi: 30.05.2021 08:17Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:32