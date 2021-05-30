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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

Kademeli normalleşmeye geçen Türkiye'de gözler 1 Haziran'da toplanacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayacak. Vatandaş ve esnaf rahatlama beklerken temkini elden bırakmayan uzmanlar, yüksek Kovid-19 vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılmasının uygun olmayacağı görüşünde.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:32
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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilerek netleşmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bir döneme girileceği" yönündeki açıklamaları beklentileri yükseltti. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl sürdürüleceği ise Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme ve tavsiye kararları da dikkate alınarak yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde kararlaştırılacak.

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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

AÇIK ALANA DESTEK
Konuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.

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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.

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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

KENTE GÖRE ÖNLEM
1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti:

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Gözler Kabine toplantısında! İllere göre normalleşme! Vatandaş ve esnaf rahatlama bekliyor ama

"En son renklendirilmiş harita mart ayında açıklandı. Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde de tüm Türkiye genelinde uygulamalar oldu. Açıkçası bu şekliyle devam edip etmeyeceğinin kararı kabinede netleşecek diye düşünüyorum. Yüksek riskli olan illerde İl Hıfzıssıhha kurulları halen yetkili. Daha farklı önlemler de alabilirler.