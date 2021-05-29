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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından restoran ve kafelere sadece paket servis yapabilme yetkisi verilmişti. Vakalardaki düşüş sonrası gözler bu mekanların normale döneceği tarihe çevrildi. Peki, 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 15:59
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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. Bu sektörler arasında yeme-içme yerleri de ön plana çıkıyor. Haziran ayında uygulanması beklenen normalleşme süreci için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de bu mekanların açılacağı tarih oldu. Peki, 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 HAZİRAN'DA RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi ve kıraathane gibi işletmelerin 1 Haziran'da açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen sorular yanıt bulacak. Söz konusu mekanların açılacağı ve nasıl çalışacağına yönelik detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

RESTORAN VE KAFELERDE NORMALLEŞME TELAŞI

Antalya'da restoran ve kafe işletmecileri, 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme dönemi için tam açılma beklentisiyle bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da personel arayışlarına başladı.

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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle uzun süredir kısıtlamalarla gel-al ve paket servisiyle hizmet veren restoran ve kafeler 1 Haziran tarihine kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti. 1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, Antalya'daki kafe ve restoranlar, şimdiden hazırlıklarına başladı. Tam açılma beklentisi içerisinde olan kafe ve restoran işletmecileri, bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da işlerinin artacağı düşüncesiyle personel arayışlarına başladı.

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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

"MÜŞTERİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren işletme sahibi Sinem Göksun Temel, hijyen koşullarına dikkat ederek işyerlerinde son hazırlıkları tamamladıklarını aktardı. Müşterileri çok özlediklerini ifade eden Temel, pandemi döneminin kendileri ve müşteriler tarafından zor geçtiğine de işaret etti. Temel, 1 Haziran'daki normalleşmede yüzde 50 kapasiteyle açılmanın mesafe konusunda yeterli olduğuna değindi.