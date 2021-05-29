Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. Bu sektörler arasında yeme-içme yerleri de ön plana çıkıyor. Haziran ayında uygulanması beklenen normalleşme süreci için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de bu mekanların açılacağı tarih oldu. Peki, 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...