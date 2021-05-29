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Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından restoran ve kafelere sadece paket servis yapabilme yetkisi verilmişti. Vakalardaki düşüş sonrası gözler bu mekanların normale döneceği tarihe çevrildi. Peki, 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.05.2021 15:59Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 15:59